Aydın’da etkili olan sağanak yağışın ardından saatler ilerledikçe zararın boyutu da artmaya başladı. Yağışın fazla olmadığı ancak sel sularının ulaştığı Söke Nalbantlar köyünde de ahır, araç ve tarım arazilerinde ciddi zarar meydana geldiği belirtildi.

Aydın il genelinde 4 ilçe ve yaklaşık 20 köyde etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın ardından sel suları Söke Ovası’na yayılmaya devam ediyor. Bu kapsamda sel sularının ulaştığı pek çok yerde zarara neden olduğu belirtilirken, Söke Nalbantlar köyü civarında ova adeta göle döndü. Bazı bölgelerde tarlaları adeta denize dönerken, ahırların yanı sıra araçlar da sular altında kaldı. Selden sonra oluşan manzara objektiflere yansıdı.