Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Belediye hizmet binamızın yıkım süreci devam ediyor. Ziraat Bankası taşınır taşınmaz hemen yıkım ekipleri devreye girecek" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Belediye hizmet binamızın yıkım süreci devam ediyor. Ziraat Bankası taşınır taşınmaz hemen yıkım ekipleri devreye girecek" dedi.

Osmanlı mimarisinin önemli eserlerini bünyesinde barındıran Saathane Meydanı?nı turizme kazandıran Samsun Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Tarihi meydanın konseptine uymayan tescilsiz yapıları kamulaştırarak yıkan belediye, yerine de yatay mimarili iki katlı iş yerleri inşa ediyor.

Tarihi dönüşüm

Saat Kulesi, Taşhan, Medrese Camii, Şifa Hamamı, Büyük Cami?nin yer aldığı Subaşı Meydanı ile birleşen Saathane Meydanı Projesi?ne Büyükşehir Belediyesi hizmet binası da dahil edildi. 5 katlı binada faaliyet gösteren tüm birimleri ek hizmet binalarına taşıyan belediye, yıkım hazırlıklarını sürdürüyor. Tamamıyla boşaltılan bina, banka şubesinin taşınmasıyla yıkımına geçilecek. Padişah Mehmed Reşad döneminde inşa edilen tarihi bina ise korunarak restore edilecek.

Yeni konseptle göz kamaştıracak

Yıkım sonrası hafriyatın kaldırılıp alanın boşaltılmasıyla vakit kaybetmeden ticaret merkezi projesine başlayacak belediye, hayata geçireceği yeni konseptle göz kamaştıracak. Projeyi Saathane Meydanı ve kentteki benzer tarihi örneklerin plan şemaları incelenerek yaya ve araç ulaşımları dikkate alarak tasarlayan belediye, yerin altına 206 araç kapasiteli iki katlı otoparkta inşa edecek. 3 ana kütleden oluşacak merkezin zemin, 1. ve 2. katta 21 mağaza, 3. katta ise 5 adet restoran planlandı. Saathane Meydanı ve deniz manzarasına hakim kotta bulunacak restoranlarda teras alanlarına yer verildi.

"Vizyon projeler yapıyoruz"

Kentsel dönüşüm projeleriyle şehri Türkiye?nin en modern kentlerinden biri haline getireceklerinin altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ?Şehrimizi geleceğe taşıyacak vizyon projeler yapıyoruz. Kentsel dönüşüm başta olmak üzere hayata geçirdiğimiz projelerin meyvelerini halkımız bu yıl görecek. Anakent İş Merkezi?ni yıktık. Belediye hizmet binamızın yıkım süreci devam ediyor. Ziraat Bankası taşınır taşınmaz hemen yıkım ekipleri devreye girecek. Ardından da orada Saathane Meydanı?na yakışan çok şık ve estetik ticaret merkezinin inşaatına başlayacağız. İnşallah bu güzel hizmeti, yıl sonunda halkımızın istifadesine sunmuş olacağız? diye konuştu.