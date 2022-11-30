Ordu’da yaklaşık 40 yıldır saatçilik yapan Salih Sakarya, teknolojinin ilerlemesi ile birlikte artık saatlerin yerini cep telefonlarının aldığını, mesleğin kaybolma yolunda ilerlediğini söyledi.

Ordu’da yaklaşık 40 yıldır saatçilik yapan Salih Sakarya, teknolojinin ilerlemesi ile birlikte artık saatlerin yerini cep telefonlarının aldığını, mesleğin kaybolma yolunda ilerlediğini söyledi.

Uzun yıllardır bozulan saatleri tamir edip, zamanın tekrar ilerlemesini sağlayan saatçiler, gün geçtikçe mesleklerinin de durma noktasında olduğunu söylüyor. Ordu’da yaklaşık 37 yıldır aynı dükkanda usta olarak vatandaşlara hizmet veren 60 yaşındaki Salih Sakarya, mesleği kendi çabalarıyla ileriye götürmeye çalışacağını söyledi. Sakarya ayrıca, artık bu meslekte çırak da yetişmediğini, cep telefonlarının saat sektörünü etkilediğini ifade etti.

Mesleğin kısa bir süre daha devam edebileceğini ancak kendisinden sonra devam ettirecek birinin olmamasının üzüntü verdiğini söyleyen Sakarya, “Bu iş, bir bu kadar daha gitmez, 10 yıl daha gidebilirsek bize ne mutlu. Artık bizim peşimizden yetişen bir nesil yok. Artık en yaygın olarak pilli saatler var, tamiri de kolay. Tamiri olmazsa da çöpe gidiyor. Mekanik saatler daha farklı bir olay. Mekaniği öğrenebilmek için uzun yıllar deneyim ve tecrübe gerekiyor. Biz çırak olarak başladığımızda aylarca saatleri söküp geri takardık, çarklarını ezberlerdik ve saatin düzenini öğrenirdik. Şimdi ne yazık ki öyle çıraklık yok” dedi.

Her gün gelişen teknoloji ile birlikte artık cep telefonlarının yılların geleceği olan saatin yerini aldığını kaydeden Sakarya, “İnsanlar artık saat yerine cep telefonu kullanıyor. Zaten piyasada çok ucuz fiyatlara saatler var, insanlar bozulduklarında çöpe atıyor. Bana göre saat hem bir ihtiyaç, hem bir takı hem de bir kültürdür. Ne yazık ki bu geleneği her geçen gün kaybediyoruz. İşin en üzücü tarafı ise benim yıllarca emek verdiğim dükkanımın benden sonra kapanacak olması” diye konuştu.