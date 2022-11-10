Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84’üncü yıl dönümünde Sakarya’da saat 09.05’te hayat durdu. Onlarca insan siren sesiyle saygı duruşuna geçti.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84’üncü yıl dönümünde Sakarya’da saat 09.05’te hayat durdu. Onlarca insan siren sesiyle saygı duruşuna geçti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84’üncü yıl dönümünde tüm ülkede olduğu gibi Sakarya’da da saatler 09.05’i gösterdiğinde tüm şehirde çalan sirenle birlikte hayat durdu. Şehrin en işlek yerlerinden biri olan Demokrasi Meydanı, Atatürk Bulvarı ve Gar Meydanı’nda bulunan insanlar saygı duruşuna geçti.