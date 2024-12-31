Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın Mardin’de 4 dilde yayınladığı yeni yıl mesajı dikkat çekti.

1980 darbesinde “Bizim çocuklar başardı” mesajıyla anılan Carter’ın cenaze töreni 9 Ocak’ta 1980 darbesinde “Bizim çocuklar başardı” mesajıyla anılan Carter’ın cenaze töreni 9 Ocak’ta

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’ın yeni yıl dolayısıyla kent genelindeki billboardlarda Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice “Yeni yılın tüm dünyada barış ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyoruz” yazılı mesajı yer aldı. Genel başkan seçildikten sonra yeni nesil siyaset söylemleriyle ön plana çıkan Arıkan’ın “Eşine çiçek almayan Saadet Partili, Milli Görüşçü olamaz” çıkışının ardından yeni yıl açılımı da gündem oldu.

Kaynak: iha