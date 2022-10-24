Saadet Partisi Korkuteli Belediye Meclis üyesi Nazan Yavuz, partisinden istifa ederek bağımsız meclis üyesi oldu.

Saadet Partisi Korkuteli Belediye Meclis üyesi Nazan Yavuz, partisinden istifa ederek bağımsız meclis üyesi oldu.

Nazan Yavuz yaptığı açıklamada, “Kendi isteğim ile 2019 yılında seçildiğim Saadet Partisi Belediye Meclis üyeliği görevimi gördüğüm lüzum ve aldığım karar nedeniyle bugün itibariyle Saadet Partisinden istifa ediyorum. Bundan sonra hizmetlerimize bağımsız üye olarak devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.