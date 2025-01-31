Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yalova’da Hamas’ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları Lideri Muhammed Dayf için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bir dizi programa katılmak üzere Yalova’ya geldi. İlk olarak Altınova ilçesindeki bir tersaneyi ziyaret eden Arıkan, ardından partililerle birlikte Marmara Depremi sonrasında yapılan 17 Ağustos Deprem Anıtı’na gitti. Yalova Merkez Camii önünde ikindi namazı sonrasında İzzeddin el-Kassam Tugayları Lideri Muhammed Dayf için kılınan gıyabi cenaze namazına katılan Arıkan, ardından da kentte esnaf ziyareti gerçekleştirdi.