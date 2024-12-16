15 sene önce başlayan ve geleneksel hale gelen Armutlu Eğitim ve Motivasyon Kampı, bu yıl 13-15 Aralık tarihleri arasında Saadet Partisi Genel Başkan Mahmut Arıkan’ın katılımıyla İhlas Armutlu Termal Tesisleri'nde yapıldı.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa İl Teşkilatları Armutlu Eğitim Kampında buluştu.

Yaklaşık 1000 teşkilat mensubu ve misafirin katıldığı programda, kardeşliği pekiştiren etkinliklerin yanı sıra, 3 konferans ile eğitim çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

Konferanslarda Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya ve Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Avukat Salih Berber katılımcılara hitap etti.

Programa ev sahipliği yapan Bursa İl Teşkilatları adına İl Başkanı Jeoloji Mühendisi Ali Osman Karahan, katılımcılara teşekkür ederek, yeni dönemde yeni genel başkan ve yeni nesil siyaset ile yola devam edeceklerini söyledi.