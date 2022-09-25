Saadet Partisi Aliağa 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı. Tek liste ile yapılan seçimde Mahmut Koç güven tazeleyerek yeniden İlçe Başkanı seçildi.

Saadet Partisi Aliağa 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı. Tek liste ile yapılan seçimde Mahmut Koç güven tazeleyerek yeniden İlçe Başkanı seçildi.

Saadet Partisi Aliağa İlçe Teşkilatının 8. Olağan Kongresi, Aliağa Belediye Meclis toplantı salonunda yapıldı. Divan başkanlığını Saadet Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısı Selçuk Kavuşan’ın yaptığı kongre, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra toplantı denetleme, faaliyet ve bütçe raporlarının okunması ve oylanmasıyla devam etti. Kongrede konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç, Saadet Partisi ve milli görüşün varlığının, insanlığın saadeti, huzuru ve barışı için olduğunu dile getirdi. Tek liste ile yapılan seçimde Mahmut Koç, yeniden Saadet Partisi Aliağa İlçe Başkanı olurken, yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Abdullah Gümüşay, Adem Genç, Ahmet Terzi, Ebubekir Güler, H. Fevzi Özkaptan, Halil Kurt, Harun Taban, Hasan Şengün, Mustafa Öztürk, Mücahit Osman Gümüşay, Nihat Karaaslan, Yaşar Küren, Yılmaz Ek, Yüksel Öztürk.