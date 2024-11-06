Saadet Partisi Bursa il Başkanı Ali Osman Karahan, Tarım ve Orman Bursa İl Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, 2024 yılının Türkiye tarımı için bir 'felaket yılı' olarak tarihe geçtiğini öne sürdü. Tarım politikalarını eleştiren Başkan Karahan, Bursa'dan 'çiftçine sahip' çağrısında bulundu.BURSA (İGFA) - Saadet Partililer, Tarım ve Orman Bakanlığı'a Bursa'dan seslendi.

Tarım ve Orman Bursa İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Ali Osman Karahan, çiftçilerin davalarının davaları olduğunu belirterek, 2024 yılının Türkiye tarımı için bir 'felaket yılı' olarak tarihe geçtiğini söyledi.

Yanlış tarım politikaları, yüksek maliyetler ve ürünlerin değersizleştirilmesi, ülke genelindeki çiftçileri krize sürüklediğini ifade eden Başkan Karahan, "Üretici, yüksek maliyetler ve düşük alım fiyatları arasında sıkışmış, emeği hiçe sayılmıştır. Bu hükümet, tarım politikalarıyla yalnızca çiftçiyi değil, Türkiye'nin gıda güvenliğini de tehlikeye atmış ve tarımsal üretimi çöküşe sürüklemiştir" dedi.

Bugün çiftçilerin bankalara ve kredi kuruluşlarına olan borcunun 1 trilyon liraya ulaştığını belirten Başkan Karahan, "Biz, faiz batağına saplanmış ve traktörleri haczedilmiş çiftçileri Izliyoruz bu memlekette. Mazot, gübre ve tarım ilaçlarındaki fahiş fiyat artışları üreticiyi boğmuş, girdi maliyetlerini karşılayamayan çiftçi toprağından vazgeçme noktasına gelmiştir. Türkiye’nin bereketli topraklarında alın teri döken çiftçi, göz göre göre İflasa sürüklenmiştir. Gece gündüz çalışıp maliyetin altında ürün satan çiftçiler, bu hükümetin tarım politikalarının kurbanı olmuştur. Bizler, Tarım Bakanlığının salonlarında, süslü ve ışıklı programlarda açıklanan tüm destek paketlerinin birer şov olduğunun farkındayız" diye konuştu.

Çarenin basit olduğunu ve çözümün bulunduğunu söyleyen Karahan, "Saadet'in sesine kulak verin" çağrısında bulunarak çiftçilerin sesine şu 5 konuda ses oldu:

"Öncelikle derhal Tarım Kanunu’nu uygulayın ve tarımsal desteği 135 milyar TL’den, 600 milyar TL’ye çıkartın. Göreceksiniz o zaman ne icralık çiftçi kalır, ne haczedilen traktör kalır!Her ürün için hasat öncesinde minimum fiyat garantisi verilsin. Çiftçi, ürününü zarar etmeden satabilsin. Çiftçilere faizsiz finansman sağlayın, mevcut borçları en az 2 yıl süreyle faizsiz olarak erteleyin. O zaman nasıl bolluk bereket olduğunu göreceksiniz. Et ve sütte dışa bağımlılığı bitirmek için önce zincirin en önemli halkası olan süt üreticisini koruyun. Küçük aile işletmelerine destek sağlayın, süt fiyatını 1 litre süte 1.5 kg süt yemi karşılığında sabitleyin. Simsarları koruyan değil, üreticiyi ve tüketiciyi koruyacak yeni bir hal yasası hayata geçirin. Topyekûn, yerli ve milli Tarım Reformu için harekete geçin. Sizin sisteminiz artık yürümüyor!"