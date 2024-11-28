Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Av. Sinan Tekin, Saadet Partisi 9’uncu Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden Genel İdare Kurulu’na seçildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saadet Partisi 9’uncu Olağan Büyük Kongresi’nde yeni Genel Başkan Mahmut Arıkan oldu. Kongrede yaklaşık bin 300 delege oy kullandı.

1,5 saatlik oy kullanma ve sayımın ardından sonuçlar Divan Başkanlığı görevini yürüten Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya tarafından açıklandı.

Sonuçlara göre, Genel Başkan Adayı Mahmut Arıkan 823 oy alarak Saadet Partisi Genel Başkanlığına seçilirken, Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Av. Sinan Tekin’in de tekrar Genel İdare Kurulu’na seçildi.

Kongrenin büyük bir coşkuyla yapıldığını belirten Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Türkiye’nin dört bir tarafından akın akın Ankara’ya gelen Saadet Partililer, coşku ve heyecan içerisinde bir kongre gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Salonda adım atacak yer bırakmayan teşkilat mensupları, salon dışında da mahşeri bir kalabalık oluşturarak adeta gövde gösterisi yaptı.Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sahneye Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın ve Saadet Partisi yeni Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan ve YİK Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kamalak birlikte çıktı. Böylelikle Milli Görüş’ü temsil eden Saadet Partisi’nin bir kardeşler topluluğu olduğu bir kez daha gösterilmiş oldu. Hepimizin omzunda ciddi yükler var. Çok yakın zamanda seçim olacakmış gibi hep beraber omuz omuza vereceğiz, en güzel zaferleri birlikte yaşayacağız.” diye konuştu.