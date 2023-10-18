Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ortak grup toplantısında İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi-Gelecek Partisi TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ni bombalaması sonucu yüzlerce kişinin ölmesinin herkesi derinden etkilediğini dile getirdi. Bu kadar büyük bir vahşeti beklemediğini söyleyen Karamollaoğlu, "Bundan dolayı da hem bir şok yaşıyoruz hem de aslında yaşadığımız bu şoktan dolayı da kendi kendimize de biraz hayret ediyoruz. Dün toplama kamplarından şikayet edenler, bugün Gazze’de 21’inci yüzyılın toplama kampını oluşturdular. Dün soykırımdan şikayet edenler, bugün Gazze’de çocuk, genç, yaşlı, kadın demeden tarihin en acımasız katliamlarından birini gerçekleştirdiler. Sürgünden, zulümden, kıyımdan şikayet edenler, bugün dünyanın gözü önünde en büyük zulmedenlerden birini gerçekleştirmekten geri durmuyorlar. Hem yapıyorlar hem de bu işin boyutlarını, tepkilerin boyutlarını görünce bundan imtina etmek için yol arıyorlar. Hakikaten hiç arlanma, utanma duygusu yok" dedi.

"Bunlar bu kadar utanmaz"

Karamollaoğlu, İsrail yönetiminin kendi yönetimi dışındaki insanları insan olarak tarif etmek istemediğini kaydederek, "Hayvan tabirini kullanıyor, hayvandan kendilerinin daha aşağı olduğunu ispat etmek için. Hayvanlara bile böyle bir muamele yapılamaz. Yaşadığımız dünya garip dünya. Biz bu dünyanın nasıl bir dünya olduğunu yavaş yavaş öğreneceğiz. Dün Gazze’de hastaneye yapılan saldırı bunun en açık delilidir. Bunlar bu kadar utanmaz. Hem yapar hem de yeri geldiği zaman ’kim demiş’ bunu bizim yaptığımızı diye iddiada bulunmaya kalkarlar" diye konuştu.

"75 yıldır kendi kaderi için mücadele eden yiğit bir halktan bahsediyoruz"

Gazze’deki saldırıların ’terör’ niteliğinde olduğunu ve şehrin direndiğini kaydeden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise, "Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkı vardır. BM’nin ilk kararlarından biridir. Peki Gazzelilere kendi kaderlerini tayin etme hakkı verildi mi? Filistinlilere verildi mi? Hayır. 75 yıldır kendi kaderi için mücadele eden yiğit bir halktan bahsediyoruz Gazze’den bahsederken" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, gerektiği taktirde barışın öncülüğünü ve onuru için ayağa kalkan Gazze’nin arkasında yiğitçe durulacağını vurgulayarak, "Kimseden korkmayız, kimseden yılmayız. Kınayanın kınamasından korkmadan dimdik ayakta dururuz. 30 yıldır Mahmud Abbas bir devlet başkanı muamelesi görüyor mu? Bulunduğu başbakanlık sarayından, Ramallah’tan Namlus’a geçebilir mi İsrail’in izni olmadan. Doğu Kudüs’e gidip Mescid-i Aksa’da bir cuma namazı kılabilir mi? Nerede Filistin devleti?" dedi.

"İsrail Büyükelçisi Türkiye’den gönderilmelidir"

Türkiye’de acilen ulusal yas ilan edilmesi çağrısında bulunan Davutoğlu, şunları aktardı:

"Derhal bir TBMM heyeti oluşturulsun. Dışişleri Bakanlığı’na ve Mısır’a müracaat ederek Refah Kapısı’na ve bu bombalanan hastaneyi görmek üzere BM’ye müracaat ederek hastaneye gitsin."

Türkiye’nin insani yardım koridoru açılmasına öncülük etmesini isteyen Davutoğlu, "Mısır’la derhal görüşülsün ve Vefa Kapısı’ndan koridor açılsın. İsrail büyükelçisi derhal Türkiye’den gönderilmelidir. İslam İşbirliği Teşkilatı derhal liderler düzeyinde toplansın."