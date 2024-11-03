Dünya ve Avrupa şampiyonu milli yelkencimiz Elif Ercan, başarılarla dolu bir kariyeri geçmişine sahip olarak her geçen gün daha büyük başarılara yelken açtı. İşte rüzgar kızı Elif Ercan'ın Türkiye'ye getirdiği şampiyonlukların ardındaki hikaye...Egehürbakış / İZMİR (İGFA) - Henüz beş yaşındayken Çağla Kubat Windsurf Academy'de başlayan rüzgar sörfü yolculuğunda, ilk resmi dünya yarışına 11 yaşında katıldı. Bu ilk yarışta 13 yaş ödülü birincilik, 15 yaş kategorisinde ise üçüncülük elde eden Elif Ercan, genç yaşta dünya çapında yer alarak dikkat çekti.

Elif, ilk resmi dünya şampiyonluğunu 14 yaşında kazanarak İtalya'da 15 yaş ve 17 yaş kategorilerinde iki kez İstiklal Marşı'nı çalmayı başardı. Başarılarını Alaçatı gibi rüzgarın en güçlü olduğu ve dünya çapında bilinen bir sahada, Çağla Kubat, Jimmy Diaz, Talat Aşıkoğlu ve Orkan Eryıldırım gibi usta antrenörlerle yarışıyor olduğunu dile getirdi.

Elif'in başarı sırlarından biri de ailesinin olduğunu dile getirerek. “Ailemin her zaman yanında ve desteklerini desteklememde korkmam gereken hiçbir şey olmuyor. Özellikle küçük yaştaki büyüklerle yarışarak hırs ve kendimi kanıtlama çabası, gelecekteki başarılarımı şekillendirdi, diyor. Kulübünde bulunan doğru malzeme kullanımı eğitimi, her malzemeyi havada tutmayı öğrenmesi ve denizde bol miktarda kilometre yapma, onu zirveye taşıyan ayrıntılar arasında yer alıyor.” dedi.

9 dünya ve 8 Avrupa şampiyonluğuna sahip olan Elif'in sponsorları biri Bulgaristan'dan, diğeri ise Avusturya'dan. Bu günün sevincini duyan Elif, “Bu spor çok pahalı ve sponsor olmadan profesyonelleşmek neredeyse imkansız. Türk bir sporcu olarak Türk bir sponsorluğun olmaması büyük bir acı” diyerek, yılların genç sporcularının yenildiğini vurguladı. Elif'in genç sporculara tavsiyesi, bol antrenman yapılmaması ve pes etmekten yana. Windsurf sporunda sabrın ve önemine değinen Elif, “Bir anda gelişmeyi beklemeyi büyük bir hata. Bu spor emek ve zaman gerekiyor” dedi.

Elif Ercan'ın hedefi yalnızca sporla sınırlı değil. İspanya'da psikoloji eğitimi almak ve sporcu psikoloğu olarak yüksek lisans yapmak istiyor. Kendi deneyimlerinden yola çıkmayı, sporcuların rekabet stresini ve zihinsel baskıyla başa çıkmayı kolaylaştırmayı hedefliyor.