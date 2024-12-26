Edirne’de çatıda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek evi kullanılamaz hale getirdi.

Edirne merkez Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi’nde Ayşe Karanfil’e ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın evin tamamına yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, bitişiğindeki evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.