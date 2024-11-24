Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde sağanak yağışla birlikte başlayan kuvvetli rüzgâr, yaşamı olumsuz etkiledi. Bir binanın uçan çatısının parçalarının bir kısmı yola, bir kısmı ise bir okulun bahçesine düştü.

Olay, Fatih Mahallesi Dicle Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuvvetli rüzgârın etkisiyle uçan bir binanın çatısının parçaları yola ve bir okulun bahçesine düştü. Uçan çatı, elektrik kablolarını kopararak bölgede elektrik kesintisi yaşanmasına yol açtı. İhbar üzerine olay yerine emniyet, Tredaş ve belediye ekipleri intikal etti. Emniyet ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, Tredaş ekipleri ise kopan elektrik kablolarını tamir etti. Belediye ekipleri de uçan çatının parçalarını kaldırmak için seferber oldu. Yol çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.