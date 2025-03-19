Antalya’da şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki 2 aracın üzerine ağaç devrildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün Antalya ve çevresinde saatteki hızı 50-70 km, yüksek kesimlerde ise 80-90 km şiddetinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından kent genelinde sert rüzgar etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde etkisini arttıran rüzgar nedeniyle zaman zaman olumsuzluklar yaşandı. Konyaaltı ilçesi Beach Park içerisinde bulunan ağaçlardan birisi etkili olan rüzgara dayanamayarak büyük bir gürültüyle 2 aracın üzerine devrildi.

2 araç zarar gördü

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramasının ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen itfaiye ekipleri 07 ANJ 487 plakalı Fiat otomobil ve 35 AZL 914 plakalı aracın üzerine devrilen ağacı motorlu testere ile kesti. Her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken devrilen ağaç Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.