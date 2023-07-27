İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu, rüzgar enerjisi alanında faaliyet gösteren, Amerika Birleşik Devletleri merkezli türbin kanat üreticisi TPI Composites ile iş birliği gerçekleştirdi. Protokol ile TPI Composites, İzmir Ekonomili gençlere staj sürecinde öncelik sağlayacak. Şirket yöneticileri, derslere konuk olarak bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşacak.

Türkiye’de, üniversite-şehir bütünleşmesinin ilk modeli olan Kampüsİzmir’in kurucusu olan İzmir Ekonomi Üniversitesinde, öğrencilerin eğitim imkanlarını geliştirmek için yapılan iş birliklerine bir yenisi daha eklendi. İEÜ Meslek Yüksekokulu, rüzgar enerjisinin yaygınlaşması konusunda önemli rol üstlenen TPI Composites ile iş birliği geliştirerek öğrencilerin mezun olmadan önce iş dünyasını tanımasının da önünü açtı.

Yeni ders açılıyor

TPI Composites bünyesinde görev yapan uzman isimler, İEÜ Meslek Yüksekokulunda bu yıl ilk kez açılacak ‘Alternatif Enerji ve Kompozit Malzemeler’ dersine konuk olarak bilgilerini öğrencilerle paylaşacak. İEÜ’lü gençler, sektör deneyimine sahip isimlerle tanışacak, sektörün ihtiyaç ve talepleri üzerine kendisini geliştirecek. TPI Composites ise ihtiyaç duyduğu konularda İEÜ’lü isimlerden akademik danışmanlık, kurum içi eğitim ve organizasyon süreçlerinde destek alabilecek. Staj süreçlerinde de öncelik sahibi olacak İzmir Ekonomili gençler, yaşıtları arasında bir adım öne çıkacak.

“Eğitim stratejilerini güncelliyoruz”

İEÜ ile TPI Composites arasındaki protokol, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ile TPI Composites İnsan Kaynakları Direktörü Serhan Sayiner tarafından imzalandı. İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, Sürdürülebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Efe Biresselioğlu ve akademisyenlerin katıldığı imza töreninde konuşan Prof. Dr. Abacıoğlu, protokolün öğrenciler için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Prof. Dr. Abacıoğlu, “Birleşmiş Milletler’in 17 maddeden oluşan sürdürülebilir kalkınma hedefleri var. Bizler de bu konuyu çok önemsiyor, üniversitemizin eğitim stratejilerini bu hedeflere uygun bir şekilde oluşturuyoruz. Müfredatımızı da bu istikamette güncelliyoruz. Meslek yüksekokulumuzda artık ‘Alternatif Enerji ve Kompozit Malzemeler’ dersini seçmeli olarak öğrencilerimize sunacağız. Buradaki amacımız, gençlerimizde hem farkındalık oluşturmak ve hem de onların bilgi düzeyini artırmak” diye konuştu.

Teknik gezilere de katılacaklar

Prof. Dr. Abacıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Rüzgar enerjisi, enerji ihtiyacının karşılanması konusunda çok önemli bir konumda. Birçok profesyoneli bünyesinde barındıran ve önemli operasyonlar gerçekleştiren TPI Composites ile imzalanan protokol, hem öğrencilerimiz hem de üniversitemiz için oldukça önemli. Protokol ile firma tarafından görevlendirilecek kişiler, derslerde öğrencilerimiz bir araya gelecek. Öğrencilerimiz, aldıkları bu eğitimlerin yanı sıra dönem içerisinde gerçekleşecek teknik gezilere de katılacak. İş birliğinin gelişmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyor, sürecin hayırlı olmasını diliyorum." TPI Composites İnsan Kaynakları Direktörü Serhan Sayiner de İEÜ ile olan iş birliğini önümüzdeki dönemde artırarak sürdürmeyi hedeflediklerini söyleyerek sürecin içinde yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.