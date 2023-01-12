Almanya’da temizlik görevlisi olarak çalışan 45 yaşındaki Nazmiye Karaman, rüyasında memleketindeki arazisinde lahit mezar olduğunu görmesinin ardından izinler alarak kazı çalışması başlattı.

Almanya’da temizlik görevlisi olarak çalışan 45 yaşındaki Nazmiye Karaman, rüyasında memleketindeki arazisinde lahit mezar olduğunu görmesinin ardından izinler alarak kazı çalışması başlattı.

Evli ve 1 çocuk annesi olan Karaman, 6 yıl önce rüyasında Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Çomranlı köyünde ormanda bulunan tarlasında hazine olduğunu gördü. Almanya’dan 2 bin kilometre yol kat ederek memleketine gelen Karaman, toprak analizi yaptırdıktan sonra kazı için avukatı aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının Define Arama Yönetmeliğince başvuru da bulundu. Yaklaşık bir yıllık süreç içerisinde izinleri alan Karaman, Kdz. Ereğli Müze Müdürlüğünden 2 arkeolog, Milli Emlak Müdürlüğünden 2 uzman ve jandarma eşliğinde kazı çalışmalarına başladı.

Karaman, rüyasında bir asker ve lahit mezar gördüğünü, onu hedef alarak bu alanda bir şey olduğunu tahmin ettiğini belirtti. 6 yıldır gördüğü rüyayla ilgili çalıştığını ifade eden Karaman, "Toprağına bile baktım, buradan bir şey çıkacağına eminim. Eğer çıkarsa yüze 50’sini devletime vereceğim" dedi.

Yasal süreci avukatının başlattığını aktaran Karaman, "120 bin TL masraf yaptım. Eşim biraz karşı inanmıyor. Çevremdekiler biraz dalga geçiyorlar ’öyle bir şey olmaz’ diyorlar. Babam da başkaları, akraba çevrem pek inanmıyor" diye konuştu.

"Yol çalışmasında aslan işaretli taşlar çıktı"

"Benim rüyalarım yüzde 99’u çıkıyor" diyen Karaman, şunları kaydetti:

"Sadece bu değil, başka şeyler de başardım ben. Biraz rahatsız etti beni, ondan sonra yol çalışması yaparken babam bir taşa denk gelmiş. Ben de ’burada bir şey var, ondan eminin’ dedim. Yol çalışmasında aslan işaretli taşlar çıktı, ondan dolayı emin oldum. Ben buradan lahit mezar çıkacağını ümit ediyorum. İki oda çıkacağını umuyorum, rüyamda oda görüyorum."

3 gün önce kurban keserek kazı çalışmalarını başlattığını vurgulayan Karaman, "Koyun kendi kendine gel oraya oturdu. Hedefe ulaşacağız, bir şey çıkacağına umudum var. Çıkmazsa bir hayal kırıklığı olmaz, kafamda soru işareti kalmaz en azından" ifadelerine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kazılarda 15 günlük süre ve 50 metreyi geçmemesi kaydıyla izin veriyor.