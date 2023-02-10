Uyanmasıyla birlikte depremi yaşadıklarını anlatan depremzede kadın, endişelerinin olmadığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanlarında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu Malatya’da, Şeker Fabrikası yerleşkesinde oluşturulan çadır kenti ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinde depremzede bir kadın, rüyasında depremi gördüğünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu Malatya’da çadır kenti ziyaret etti. Ziyarette depremzede bir kadın depremi gördüğü rüyasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlattı.

Öğretmenler ve gönüllüler depremzedeler için soba üretiyor

Öğretmenler ve gönüllüler depremzedeler için soba üretiyor

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