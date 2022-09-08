Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri Şükrü Aydoğdu, bir üst rütbe olan komiserliğe terfi etti. Aydoğdu’nun rütbesini Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan birlikte taktı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri Şükrü Aydoğdu, bir üst rütbe olan komiserliğe terfi etti. Aydoğdu’nun rütbesini Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan birlikte taktı.

Salihli’de Asayiş Büro amiri olarak görev yapan ve başarılı çalışmalara imza atan Komiser Yardımcısı Şükrü Aydoğdu, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Değerlendirme Kurulu kararıyla bir üst rütbeye terfi etti. Aydoğdu’nun hak kazandığı komiser rütbesini, Kaymakamlık makamında düzenlenen törenle Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan birlikte taktı. Kaymakam Sağlam ve İlçe Emniyet Müdürü Doğan, Komiser Şükrü Aydoğdu’ya rütbesinin hayırlı olması dileğinde bulunarak başarı dileklerini bildirdi.

Eşi Günnur Aydoğdu’nun da yer aldığı törende Komiser Aydoğdu ise bir üst rütbeye yükselmenin mutluluğu ve heyecanını yaşadı.