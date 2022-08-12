Ukrayna’daki askeri operasyonları gerekçesiyle havacılık sektöründe kısıtlamalara maruz kalan Rusya, charter uçuşlarıyla ambargoları aşmaya çalışırken uçuşların merkezi konumundaki Soçi Uluslararası Havaalanı’ndaki yoğunluk yaşanmaya devam ediyor.

Ukrayna’daki askeri operasyonları gerekçesiyle havacılık sektöründe kısıtlamalara maruz kalan Rusya, charter uçuşlarıyla ambargoları aşmaya çalışırken uçuşların merkezi konumundaki Soçi Uluslararası Havaalanı’ndaki yoğunluk yaşanmaya devam ediyor.

Rusya’nın geçtiğimiz Şubat ayında Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyonlar Batılı ülkelerin tepkisini çekti. ABD ve Avrupa ülkeleri Rusya’ya ekonomik, diplomatik ve havacılık sektöründe kısıtlamalar getirirken, Rusya bu ambargolara karşı çözümler üretmeye devam ediyor. Rusya’nın, Ukrayna sınırına yakın 11 havaalanını uçuşlara kapatması ve başkent Moskova ve St. Petersburg gibi kentlerinde Batı’nın kısıtlamalarına maruz kalması nedeniyle yurtiçi ve yurtdışı uçuşlarının merkezi geçici olarak ülkenin en güneyindeki Soçi Uluslararası Havaalanı oldu. Soçi kentine bağlı Adler bölgesinde bulunan havaalanı, geçtiğimiz yıllarda sakin bir şekilde çalışırken bu yıl uçuş merkezi seçilmesi nedeniyle tarihinin en yoğun dönemlerinden birini yaşıyor.

Rus turistler, Türkiye’ye Moskova ve Soçi üzerinden gidiyor

Geçtiğimiz yıllarda Rus turistler Moskova, St. Petersburg, Krasnodar, Stavropol ve Kazan gibi birçok ülkeden Türkiye’ye aktarmasız gidebilirken, bu yıl ulaşım Moskova ve Soçi kentlerinden doğrudan ulaşım sağlayabiliyor. Stavropol gibi kentlerden Türkiye’ye uçuşlar çok kısa aralıklarla gerçekleşirken St. Petersburg gibi Rusya’nın en büyük kentlerinden dahi doğrudan uçuşlar gerçekleşemiyor. Bu nedenle Rus turistler yaşadıkları şehirlere en yakın havaalanlarından ya Moskova’ya ya da Soçi’ye yurtiçi uçuşu gerçekleştirip bu havaalanlarından da doğrudan Türkiye’ye gidebiliyor. Soçi ve Moskova’dan kalkan charter uçaklar ise başta İstanbul olmak üzere Antalya ve İzmir gibi Rus turistlerin en çok rağbet gösterdiği kentlere uçuşlarını gerçekleştiriyor.

Soçi Havaalanı’nda yolcu sayısı 4 buçuk milyonu aştı

Öte yandan Rusya Federal Havacılık Ajansı, 2022 yılının ilk yarısında Soçi’den uçuş yapan yolcu sayılarını açıkladı. 1 Ocak ile 14 Temmuz arasında Soçi Uluslararası Havaalanı’ndan yurtiçi, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Mısır ve Kazakistan’a uçuş yapan toplam yolcu sayısının 4 milyon 681 bin 579 kişiye ulaştığı açıklandı. Ayrıca Soçi Uluslararası Havaalanı’ndan yurtiçi uçuşların yüzde 12 oranında azaldığı ancak uluslararası uçuşların önceki yıla göre yüzde 800 oranında artış gösterdiğine dikkat çekildi. Ukrayna sınırına yakın 11 kentte havaalanlarının kapanması nedeniyle Soçi’ye yolcular turizm şirketlerinin otobüsleri ve trenlerle transfer ediliyor.

Soçi’de hem yoğunluk hem güvenlik var

Rusya’nın yaz turizmi için en gözde şehirlerinden olan Soçi’de turizm konusunda da yoğunluk yaşanırken, kentin Ukrayna sınırına uzak olması, Karadeniz’e kıyısı bulunması ve bölgenin Rus ordusu tarafından güçlü bir şekilde koruması havaalanını yolcular için güvenli kılıyor. Havaalanı girişinde yolcular hassas cihazlarla aranırken, muhtemel saldırılara karşı da bölgede Rusya’nın güçlü hava savunma sistemlerinin konuşlandırıldığı biliniyor. Kentteki ve havaalanındaki hareketlilik nedeniyle Soçi otellerinde oda ve uçaklarda yer bulmak neredeyse imkansız hale gelirken bazı Rus turistler bu yıl tatil planlarını iptal etmek zorunda kalıyor.