Aydın’ın Söke ilçesinden Rusya’ya ihraç edilecek olan balıkların, numuneleri alındı, ön sağlık sertifikaları düzenlendi.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın, ihracat ürünleriyle de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede Söke ilçesinden de her yıl tonlar balık yurtdışına ihraç ediliyor. Son olarak Söke’den Rusya’ya gönderilecek olan balıklar için Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince numune alımları gerçekleştirildi. Ağır metal ve mikrobiyolojik analiz için alınan numuneler sonrasında gerekli denetimleri de yapan ekipler ön sağlık sertifikası düzenledi. İhraç ürünlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi.