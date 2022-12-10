Rusya’nın önde gelen muhalif isimlerinden biri olan Ilya Yashin, Ukrayna’daki savaş sırasında Buça kentinde yaşananlara dair Rus ordusu hakkında sahte bilgiler yaydığı gerekçesiyle 8.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya’nın önde gelen muhalif isimlerinden biri olan Ilya Yashin, Ukrayna’daki savaş sırasında Buça kentinde yaşananlara dair Rus ordusu hakkında sahte bilgiler yaydığı gerekçesiyle 8.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları başlatmasından sonra ülkede kalan birkaç muhalif isimden biri olan Ilya Yashin, Ukrayna’nın Buça kentinde yaşanan olaylarda Rus ordusunun savaş suçları işlediğini öne sürmesinin ardından "sahte bilgi yaymak" suçlamasıyla Moskova’daki Meshchansky Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. Duruşma savcısı Yashin’in Buça’da sivillerin öldürüldüğüne dair "Rus ordusu hakkında sahte bilgi yaydığı" gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çaptırılmasını talep etti. Yashin suçlamaları reddederken, Hakim Oksana Guryunona ise Yashin’in 8.5 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Aleksey Navalny’den Yashin’e destek mesajı

Rusya’nın en güçlü muhalif isimlerinden olan ve şuan cezaevinde bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalny, hapis kararı sonrası Yashin’e destek mesajı gönderdi. Navalny, "Ilya Yashin’i 18 yaşından beri tanıyorum. Yashin bugün internette savaş karşıtı konuşmalar yaptığı için 8.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı" ifadelerini kullandı. Yashin’in annesi Tatyana Yashina ise, "Oğlum düzgün bir insan. Onunla gurur duyuyorum" dedi.

Öte yandan, Yashin, savaşın başından bu yana savaş karşıtı söylemlerini sürdürüyordu. Nisan ayında YouTube kanalında Buça’da Ukraynalıların öldürülmesi hakkında yayın yapmış, Rus ordusunun işlediği iddia edilen savaş suçlarını kınamasının ardından gözaltına alınmıştı.

Rusya, Ukrayna’ya saldırılarından kısa süre sonra "sahte haber" yaymayı suç haline getirmişti.