Ukrayna’da Harkov Valisi Oleg Sinegubov, Harkov termik santralindeki bir görevlinin Rusya’nın füze saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna’da Harkov Valisi Oleg Sinegubov, Harkov termik santralindeki bir görevlinin Rusya’nın füze saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rus ordusu dün akşam saatlerinde Ukrayna’da farklı bölgelerdeki sivil altyapıyı hedef alırken, birçok noktada elektrik kesintileri yaşandı. Harkov Valisi Oleg Sinegubov bugün yaptığı açıklamada, Harkov’da hedef alınan termal santralde bir çalışanın Rusya’nın füze saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Sinegubov, "Harkov’un kritik altyapısına yönelik saldırılar sonucunda bir işçi hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri aramalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Doğu Hava Kuvvetleri Komutanlığından Facebook üzerinden yapılan açıklamada, Ukrayna’yı hedef alan 11 Rus seyir füzesinden 9’unun hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu aktarıldı.