Rus güçlerinin 11 Kasım’da tamamen çekildiğini duyurduğu Ukrayna’nın Herson kentinde halk, 3 gündür sokaklarda kutlamalar yapıyor.

Rus güçlerinin 11 Kasım’da tamamen çekildiğini duyurduğu Ukrayna’nın Herson kentinde halk, 3 gündür sokaklarda kutlamalar yapıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın, Rus birliklerinin 11 Kasım’da Ukrayna’nın Herson kentinden tamamen çekildiğini açıklamasının ardından kentte zafer havası hakim oldu. Yaklaşık 9 aydır Rus güçleri tarafından işgal altında olan kentte ellerinde Ukrayna bayrakları ile toplanan halk, sloganlar atarak şarkılar ve marşlar söyledi. Olena ve Sergey Yahemchuk çifti de kutlamalara katılarak, kentlerinin işgalden kurtarılmasını sevinçle karşıladıklarını belirtti. Rus güçlerinin işgali nedeniyle Herson’un hayalet bir kente dönüştüğünü fakat inançlı şekilde Ukrayna ordusunun gelmesini beklediklerini söyleyen Yahemchuk çifti, "Şu an hayata geri dönmeliyiz. Ruslar geldiğinde herkes korktu, kimse evinden çıkmadı. Normal şekilde onlara ’merhaba’ dememizi istediler ama çok kabaydılar. Sözde referandumun yapıldığı zaman Rus askerleri insanları sokaklarda yakalayarak kağıtlar imzalattı. Referandumda oy veren hiçkimse Herson vatandaşı değildi. Ruslar birçok kişiyi referandumda oy kullanması için Rusya’dan getirdi. Silahı olan birine oy kullanmayı reddedeceğini nasıl söyleyebilirsin?" ifadelerini kullandılar.

Patlama sesleri duyuluyor

Rus güçlerinin çekilmesinin ardından 3 gündür kutlamaların yapıldığı kentte, halen patlama sesleri de duyulabiliyor. Altyapı tesislerinin, binaların, yolların ve köprülerin büyük hasar aldığı ya da kullanılamaz hale geldiği Herson’da Ukraynalılar, su, elektrik ve ısıtma problemi de yaşıyor. Çok sayıda kişi, telefonlarını şarj etmek ve starlink üzerinden internete bağlanmak için kent merkezine gitmek zorunda kalıyor.

Zelenskiy, Rusların çekildiği Herson’da

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın çekildiği Herson kentini dün ziyaret etmiş ve bölge halkına destek mesajları vermişti. Kent meydanında bulunan idari binanın önünde Ukrayna bayrağının göndere çekilmesinin ardından Ukrayna milli marşı okunmuştu. Askerlere seslenen Zelenskiy, buraya gelen gazetecilerin askerlere benzer risk aldıklarını ifade ederek, “Herson bölgesindeki durum hala çok tehlikeli” demişti. Zelenskiy, “İnsanları desteklemek için burada olmanın ve Herson halkıyla ilgili konuşmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Sadece konuşmadığımızı gerçekten geri döndüğümüzü ve bayrağımızı yükselttiğimizi hissettirmeliyiz” şeklinde konuşmuştu. NATO ve müttefiklerine teşekkürlerini ileten Zelenskiy “Biz barışa hazırız, tüm ülke için barış” açıklamasında bulunmuştu.

Ukrayna askerleri, Rusya’nın çekilme kararının ardından Cuma günü kente gelmiş ve halk tarafından büyük bir coşkuyla karşılanmıştı.