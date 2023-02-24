Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümünde, Rusya’nın Berlin Büyükelçiliğinin önüne çatışmalarda hasar alan Rus tankı konuldu.

Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümünde, Rusya’nın Berlin Büyükelçiliğinin önüne çatışmalarda hasar alan Rus tankı konuldu.

Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümünde Avrupa’da farklı dayanışma etkinlikleri düzenleniyor. Almanya’da Berlin Story Bunker Müzesi görevlileri, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırılara tepki göstermek amacıyla savaşın başında zarar gören T-72 tipi Rus tankını Berlin’e getirdi. Dmytrivka’dan getirilen tank, Rusya’nın Berlin Büyükelçiliğinin önüne konuldu. Müze görevlisi Wieland Giebel protestoya dair yaptığı açıklamada, "Milyonlarca insanı öldürdüler, yerlerinden ettiler ve buna her gün devam ediyorlar. Bu büyükelçilikte savaş suçluları oturuyor. Büyükelçilikten bir kişi bile Ukrayna’daki savaşa karşı çıkmadı. Her zaman kendime ne yapabilirim diye soruyorum. Yeterli değil ama bu tankı Rusların kapısının önüne bir protesto işareti olarak koymak da bir şeydir" diye konuştu.