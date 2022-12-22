Rusya Federasyonunun Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, “Mevcut güçler kendi hegemonyalarını sürdürmeye çalışıyorlar ve yerine göre kendi diktalarını empoze etmek için şantaja başvurmakta hatta direkt olarak tehditte bulunmaktadırlar” dedi.

Rusya Federasyonunun Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, “Mevcut güçler kendi hegemonyalarını sürdürmeye çalışıyorlar ve yerine göre kendi diktalarını empoze etmek için şantaja başvurmakta hatta direkt olarak tehditte bulunmaktadırlar” dedi.

Avrasya’daki Entegrasyon süreçleri bağlamında Rus-Türk İşbirliği Konferansı, Rusya Federasyonunun Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov’un katılımıyla gerçekleşti. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yapılan konferansta, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin sadece bu iki ülkeyi değil bölgesel ve küresel bağlamda birçok ülkeyi etkilediği vurgulandı.

Burada bir konuşma yapan Rus Büyükelçi Erkhov, Rusya Türk ilişkilerinin, uluslararası yaşam, politik ve siyaset bilimi bakımından son derece ilginç olduğunu belirterek, “Burada komşuluk ilişkilerine bakacak olursak Avrasya Bölgesinde diplomaside bütün devletler bir gelişme çabası içinde olduğunu görüyoruz. Zorlu süreçlerden geçen uluslararası ilişkilerde türbülans her geçen gün daha da artmakta. Burada kolektif batı, gerçek olmayan hususlarıyla baskın durumunu sürdürmektedir. Bu nedenle yeni göç odakları oluşmakta, yeni bölgesel entegrasyon süreçleri gerçekleşmekte. Burada siyasi güçlerle yeni bağımsız merkezlerin gelişmeleri frenlenmeye çalışılıyor” diye konuştu.

“Mevcut güçler kendi diktalarını empoze etmek için şantaja başvurmakta”

Erkhov gelişmekte olan yeni süreçlerin şahidi olduklarını vurgulayarak, “Şimdi ortak Avrasya coğrafyasında yeni oluşumlar gerçekleşmekte. Dünya ekonomisi Atlantik bölgesinden Avrasya bölgesine kaymakta. Mevcut güçler kendi hegemonyalarını sürdürmeye çalışıyorlar ve yerine göre kendi diktalarını empoze etmek için şantaja başvurmakta hatta direkt olarak tehditte bulunmaktadırlar. Avrasya bölgesi için stratejik açıdan önemli süreçler var. Burada yeni gelişme modelleri karşımıza çıkmakta. Dış ortaklarımızla beraber karşılıklı birbirimizi zenginleştiren entegrasyon süreçlerine dahil oluyoruz. Bugün bizim vazifemiz yeni bir iş birliği sürecine girmek” şeklinde konuştu.

“Dolar ve Avro’ya karşı milli dövizin kullanılması önemli”

Batı ülkelerinin suni olumsuz çabalarından önemli olduğunu dile getiren Erkhov, “Dolar ve Avro’ya karşı milli dövizin kullanılması hesaplaşmalarda önemli bir konu. Ticari iktisadi ilişkileri, bankalar arası ilişkileri geliştirmek gerekiyor. Bütün bunlar da bağımsız bir ekonomi sürdürebilmek için gerekli” ifadelerini kullandı.

Konferansa Büyükelçi Erkhov dışında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Çelik de katılım sağladı.