Kocaeli Ukraynalılar Derneği, İzmit’te pankartlar eşliğinde Rusya’nın 10 Ekim’de Ukrayna şehirlerine yaptığı füze saldırısını kınadı. Ukraynalılar yaptıkları basın açıklamasında, “10 Ekim sabahı Rusya Federasyonu, Ukrayna’nın şehirlerine füze saldırısı düzenleyerek terör devleti statüsünü bir kez daha teyit etti” dedi.

Kocaeli Ukraynalılar Derneği, İzmit’te pankartlar eşliğinde Rusya’nın 10 Ekim’de Ukrayna şehirlerine yaptığı füze saldırısını kınadı. Ukraynalılar yaptıkları basın açıklamasında, “10 Ekim sabahı Rusya Federasyonu, Ukrayna’nın şehirlerine füze saldırısı düzenleyerek terör devleti statüsünü bir kez daha teyit etti” dedi.

Kocaeli Ukraynalılar Derneği, Rusya’nın 10 Ekim’de Ukrayna şehirlerine yaptığı füze saldırısını kınadı. İzmit Sabri Yalım Parkı’nda bir araya gelen Ukraynalılar, Rusya’nın bu saldırı sonrası terör devleti statüsünü bir kez daha teyit ettiğini öne sürdü. Açıklama öncesi pankart ve fotoğraflarla dikkat çekmek isteyen Ukraynalılar, “Savaşın iyisi, barışın kötüsü yoktur”, “Bir çocuk öldü demek kolay, benim evladım öldü demeyi bilsene” yazılı pankartlarla mesaj verdi. Öte yandan, savaş sırasında çekilmiş iç acıtıcı fotoğraflar da sergilendi. İstiklal Marşı ve Ukrayna Marşı’nın çalınmasının ardından basın açıklaması yapıldı.

“Rusya Federasyonu, terör devleti statüsünü bir kez daha teyit etti”

Açıklamayı Kocaeli Ukraynalılar Derneği adına Tatyana Türk gerçekleştirirken, tercümesini de derneğin Başkan Yardımcısı Marina Kodalak yaptı. Açıklamada, “10 Ekim sabahı Rusya Federasyonu; Ukrayna’nın şehirlerine Kyiv, Zaporijjya, Dnipro, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Ternopil, Lviv, Kropyvnytkyi, Sumy, Kharkiv ve diğerlerine füze saldırısı düzenleyerek terör devleti statüsünü bir kez daha teyit etti. Ukrayna’nın barışçıl şehirlerine toplam 84 düşman füzesi fırlatıldı. Bunlardan 41’i Ukrayna’ya ait hava savunma sistemleri havada imha edildi. Rus füzesinin Kyiv’in Shevchenkivskyi mahallesine isabet etmesi sonucunda en az 19 kişi hayatını kaybetti, 87 sivil yaralandı. Kyiv’in merkezinin bombalanması sonucunda filarmoni binası, Hanenko ve Shevchenko müzeleri ve Shevchenko Parkı hasar gördü. Ukrayna’nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanırken, bazı yerlerde su temini problemleri başladı. Böylece Rusya, Ukrayna’nın sivil altyapısının yok edilmesine yönelik sıradaki terör eylemini gerçekleştirdi. Ukrayna şehirlerine İran yapımı ’kamikaze dronlar’la saldıran Rusya Federasyonu, Ukrayna’nın enerji sitemini yok etmeye ve kaos ile panik yaymaya çalışıyor. Bununla birlikte Kremlin sivilleri hedef alıyor. Bu tür eylemlerle terör devleti, Ukrayna ordusu yerine sivillerle savaştığını gösteriyor” ifadelerine yer verildi.

“Ukrayna’nın uluslararası ortaklarını, Rusya’yı terör devleti olarak tanımaya çağırıyoruz”

Ayrıca Ukrayna’nın uluslararası ortaklarını da Rusya’yı terör devleti olarak tanımaya çağıran Ukraynalılar, “Öte yandan, Kyiv ve Ukrayna’nın diğer şehirlerine yönelik bilinçli füze saldırıları Kremlin’in terör faaliyetlerinin sıradaki delilidir. Muharebe sahasında ciddi kayıplar veren Rusya, barışçıl insanlara ve sivil altyapı tesislerine yönelik sinsi terör eylemlerine başvuruyor. Ukrayna’nın uluslararası ortaklarını, Ukrayna’nın sivillerini öldüren saldırgan Rusya’yı terör devleti olarak tanımaya çağırıyoruz” açıklamasında bulundu.