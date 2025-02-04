Rusya’nın Ukrayna’nın doğusuna düzenlediği füze saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki Harkov bölgesine bağlı Izium kasabasına füze saldırısı düzenledi. Harkov Valisi Oleg Sinegubov, saldırıda 5 sivilin hayatını kaybettiğini, biri 6 yaşında çocuk olmak üzere toplam 50 kişinin ise yaralandığını söyledi. Yaralanan 24 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Sinegubov, 3 yaralının durumunun ağır olduğunu ifade etti. Rusya’nın saldırdığı bölgede herhangi bir askeri tesis bulunmadığını kaydeden Sinegubov, bir füzenin belediye binasına isabet ettiğini ve diğer füzelerin ise binalarda hasara yol açtığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkan Vladimir Zelenskiy de yaptığı açıklamada, "Bu vahşete tahammül edilemez. Terörü durdurmak ve insanların hayatını korumak için Rusya’ya askeri güç, yaptırımlar ve diplomasi yoluyla baskı uygulanmalıdır" dedi.