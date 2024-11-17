Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus güçlerinin Ukrayna’nın enerji altyapısına 120 füze ve 90 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini açıklarken, Mykolaiv kentinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 996 gündür devam ediyor. Karşılıklı saldırılar yoğun bir şekilde sürerken, Rusya bugün Ukrayna’ya Ağustos ayından bu yana en büyük füze saldırısını gerçekleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna’nın enerji altyapısına 120 füze ve 90 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini bildirdi. Mykolaiv kentinde İHA saldırısı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2’si çocuk 6 kişinin de yaralandığını aktaran Zelenskiy, “Ne yazık ki, tesislerde isabet ve düşen enkaz nedeniyle hasar meydana geldi. Kurbanların ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Şu an itibariyle elektriksiz bölgeler var ve gerekli tüm güçler olay sonrası yenileme çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

“Hava savunma güçlerimiz 140’tan fazla hava hedefini imha etmiştir”

Saldırıyı “Ukrayna’nın tüm bölgelerine yönelik büyük bir toplu saldırı” ifadeleriyle aktaran Zelenskiy, “Rus teröristler gece ve sabah saatlerinde Hipersonik Zircon füzesi, İskender-M füzesi, Kinzhal hipersonik füzesi ile çeşitli insansız hava araçları kullandı. Hava savunma güçlerimiz 140’tan fazla hava hedefini imha etmiştir. Bu saldırının püskürtülmesinde görev alan tüm hava savunma güçlerimize minnettarız. Hepsi organize bir şekilde çalıştı. Güvenilir korumanız için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.