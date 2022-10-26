Rus ordusu misilleme amaçlı nükleer saldırı tatbikatı gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tatbikatı online izledi.

Rus ordusu misilleme amaçlı nükleer saldırı tatbikatı gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tatbikatı online izledi.

Rusya, nükleer silahlarla tatbikat gerçekleştirdi. Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, Rusya’nın Arhangelsk bölgesine bağlı Mirni kentindeki Plesetsk Uzay Üssü’nden "Yars" kıtalararası balistik füzesinin, Barents Denizi’nden ise "Sineva" balistik füzesinin Kamçatka’daki Kura poligonuna fırlatıldığı, tatbikatta havadan seyir füzeleri fırlatan Tu-95MS uzun menzilli uçakların da yer aldığı belirtildi. Tatbikatta askeri komuta ve operasyon merkezi ile personelinin hazırlık düzeyinin denetlendiği belirtilerek, "Stratejik caydırıcılık kuvvetlerinin tatbikatında öngörülen görevler eksiksiz olarak tamamlandı, tüm füzeler belirtilen özelliklerini kanıtlayarak hedeflerine ulaştı" ifadeleri kullanıldı.

Putin tatbikatı online takip etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer silahla yapılan tatbikatı online olarak izlediği vurgulandı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun tatbikat sırasında Putin’e rapor verdiği, düşmanın muhtemel nükleer saldırılarına karşı daha büyük ölçekli nükleer saldırılara hazırlıklı olduklarını söylediği aktarıldı.

ABD bilgilendirilmişti

ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General Patrick Ryder, Rusya’nın nükleer silahlı tatbikatına dair dün yaptığı açıklamada, "ABD bilgilendirildi ve daha önce de vurguladığımız gibi bu Rusya’nın rutin yıllık tatbikatı" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya, benzer bir tatbikatı Ukrayna’ya saldırıları başlattığı 24 Şubat’tan 5 gün önce gerçekleştirmişti.