Rusya ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gerçekleştirdiği dron saldırısı sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Rusya, Şubat 2022’den bu yana Ukrayna’ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir binaya dron saldırısı gerçekleştirdi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko şehir merkezinin batısındaki Solomyanskyi semtindeki binada yangın çıktığını, 100’den fazla kişinin tahliye edildiğini belirtti. Klitschko, "17. ile 21. katlar arasındaki daireler hasar gördü. 20. kattaki daireler yandı. 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı.