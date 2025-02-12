Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı Şubat 2022’den bu yana sürüyor. Rus ordusu, gece saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’i hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya’nın balistik füze ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı gerçekleştirdiği Kiev’de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1’i çocuk olmak üzere 4 kişinin de yaralandığını ifade etti. Zelenskiy, "Ukrayna’ya yönelik bu Rus terörü kendi kendine durmayacak. Putin barışa hazırlanmıyor, Ukraynalıları öldürmeye ve şehirleri yok etmeye devam ediyor. Bu teröre, sadece güçlü eylemler ve Rusya’ya yönelik baskı son verebilir. Şu anda bu savaşın adil bir şekilde sona ermesi için mücadelede tüm ortaklarımızın desteğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Ukrayna’ya gece boyu ateşlenen 7 balistik füzeden 6’sının, 123 insansız hava aracından 71’ini düşürüldüğünü duyurdu.