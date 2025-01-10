Rısya’dan Bartın’ın Amasra ilçesine deniz yolu ile gelen turist ve gemi mürettebatı sayısı 75 bini aştı.

Rusya’dan harket eden Astoria Grande gemisi sabah saatlerinde bin 15 yolcu, 454 personel ile Amasra Limanı’na yanaştı. Bartın’ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesine bu yılın ve ayın ikinci seferini gerçekleştiren 193 metre uzunluğundaki 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, Amasra Limanı’na demirledi. Rusya’dan gelen turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri gezdi.

3 Ağustos 2022 yılında başlayan seferlerle ilçeye gelen yabancı turist ve gemi mürettebatı sayısı toplamda 75 bini aştı. Ocak ayında geçekleşecek üçüncü sefer sonunda ise ilçeye personel harici gelen turist sayısının ise 50 bine ulaşması bekleniyor.