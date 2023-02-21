Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Ukrayna’daki savaşa müdahil olduğu gerekçesiyle ABD’nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy’yi bakanlığa çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Ukrayna’daki savaşa müdahil olduğu gerekçesiyle ABD’nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy’yi bakanlığa çağırdı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e yeni destek sözleri vermesinin ardından Rusya’dan tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin Ukrayna’daki savaşa daha çok müdahil olduğu gerekçesiyle protesto notası verildiğini duyurdu.

Açıklamada, ABD’nin Moskova Büyükelçisi Lynne M. Tracy’nin Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldığı duyurularak, "Büyükelçiye teslim edilen protesto notasında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine silah tedarikinin yanı sıra Rus askeri ve sivil altyapısına yönelik saldırılar için istihbarat bilgilerinin aktarılması, ABD tarafının çatışmaya taraf olmadığına dair açıklamalarının tutarsızlığını gösteriyor. Bu bağlamda, ABD’nin Rusya ile her alanda çatışmayı derinleştirme yönündeki mevcut saldırgan tavrının nafile olduğu ifade edildi. Washington’ın gerginliği düşürmek için ABD ile NATO’nun asker ve teçhizatlarını geri çekmeye, ayrıca Rusya karşıtı hasmane faaliyetlerine son vermeye yönelik adımlar atması gerekmektedir. Rus tarafı ABD’nin, Kuzey Akım - 1 ve Kuzey Akım - 2 gaz boru hatlarındaki patlamalar hakkında açıklama yapması ve sorumluların belirlenmesi, objektif soruşturmayı engellememesi gerektiği de vurgulandı" ifadeleri yer aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Moskova Büyükelçisi Lynne M. Tracy ile yapılan görüşmede ikili ilişkilerin de ele alındığını aktardı.