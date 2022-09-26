Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin istihbarat bilgilerini sızdıran ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve eski Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı Edward Snowden’a Rusya vatandaşlığı veren kararnameyi imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin istihbarat bilgilerini sızdıran ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve eski Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı Edward Snowden’a Rusya vatandaşlığı veren kararnameyi imzaladı.

ABD’nin istihbarat bilgilerini sızdıran ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve eski Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı Edward Snowden’a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rusya vatandaşlığı verildi.

ABD’den Latin Amerika’ya oradan da 2013 yılında Rusya’ya kaçarak 1 yıllık geçici oturum izni alan Snowden’a, 2020 yılında Rusya’da daimi oturum izni verilmişti. Kremlin tarafından yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Putin’in, Snowden’a, Rusya vatandaşlığı veren kararnameyi imzaladığı duyurularak, kararnamenin içeriği paylaşıldı.

Putin’in imzaladığı kararnamede, "Rusya Federasyonu Anayasası’nın 89. maddesinin ‘a’ paragrafı uyarınca, 21 Haziran 1983’te Amerika Birleşik Devletleri’nde doğan Edward Joseph Snowden’ın Rusya Federasyonu vatandaşlığı verilmesine karar veriyorum" ifadeleri yer aldı.

Putin’in aldığı bu karar ile Snowden, istihbarat bilgilerini sızdırdığı gerekçesi ile ABD’de yargılanmasına karşı kendisini güvence altına almış oldu.