Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilanının ardından şu ana kadar 38 kentte patlak veren protestolara güvenlik güçleri müdahale ederken, gözaltına alınanların sayısının bini aştığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilanının ardından şu ana kadar 38 kentte patlak veren protestolara güvenlik güçleri müdahale ederken, gözaltına alınanların sayısının bini aştığı belirtildi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kısmi seferberlik ilanı birçok kentte protestolara neden oldu. Başkent Moskova başta olmak üzere tüm kentlere yayılan gösterilerde, güvenlik güçleri protestoculara müdahale ederek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Protestocular, Rus ordusunun Ukrayna’dan geri çekilmesini ve kısmi seferberlik ilanının iptal edilmesini talep etti.

Protestolar 38 kente yayıldı

Gözaltılara ilişkin henüz Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından resmi açıklama yapılmazken, Rus insan hakları medya projesi OVD-Info tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar 38 şehirde binden fazla göstericinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana savaş karşıtı 16 binde fazla kişiye gözaltı

OVD-Info ayrıca, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan bu yana ülkede düzenlenen savaş karşıtı protestolar sırasında gözaltına alınan kişi sayısının 16 bin 437’ye ulaştığını belirtti.