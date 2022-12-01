Rusya’nın Volgograd kentinde park halindeki bir otomobilde meydana gelen patlamada, araç içinde bulunan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Rusya’nın Volgograd kentinde park halindeki bir otomobilde meydana gelen patlamada, araç içinde bulunan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Rusya’nın Volgograd kentinin Sovyetsky bölgesindeki bir yerleşim alanında park halindeki bir otomobilde patlama meydana geldi. Rusya İçişleri Bakanlığı Volgograd Bölgesi Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, "1 Aralık’ta polis, Volgograd kentinin Sovyetsky semtinde park halindeki 4 aracın yandığına dair bir ihbar aldı. Yangın sırasında 2 araç tamamen yandı, 2 araç ağır hasar aldı. Olay yeri incelemesi sırasında otomobilde 3 yaşındaki bir çocuğun cesedi bulundu. Aracın 52 yaşındaki sahibi hastaneye kaldırıldı. Araçta 2 adet asetilen tüpü (oksijen tüpü) bulundu" denildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı olay yeri inceleme ekiplerinin araçlarda incelemelerini sürdürdüğünü duyururken, patlamanın oksijen tüplerindeki gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Hastaneye kaldırılan araç sürücüsünün durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.