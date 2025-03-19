Rusya’da nehirlerdeki buzların erimesi sonucu yerleşim yerleri sular altında kaldı, 275 kişi tahliye edildi.

Rusya’nın Ural Dağları’nda bulunan Çelyabinsk bölgesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı sonucu nehirlerdeki buzlar eridi. Su seviyesinin yükseldiği nehirlerin taşması sonucu su baskınları meydana geldi. Asha kasabası sular altında kaldı. Acil Durumlar Bakanlığı, 68’i çocuk olmak üzere 275 kişinin tahliye edildiğini belirtti. Sim Nehri’nde sel baskınlarını engellemek amacıyla Rusya Savunma Bakanlığı devreye girdi. Nehirdeki buzlar ekipler tarafından patlatıldı.