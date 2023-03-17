Bu yıl 29’uncu defa kapılarını açan MITT Moskova Turizm Fuarı’nda Kemer standı büyük ilgi görüyor. Rus misafirler, en çok tercih ettikleri destinasyonların başında gelen Kemer’e ilgilerini fuar alanında da gösteriyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun Belediye Başkan yardımcısı Emin Gül’le birlikte katıldığı MITT Moskova Turizm Fuarı’nda Kemer standı Rus tatilcilerin adeta akınına uğruyor. Fuarın ilk gününden itibaren standın önünü dolduran Ruslara Başkan Topaloğlu ve Başkan yardımcısı Gül, Kemer ile ilgili promosyon malzemeleri dağıtıyor. Başkan Topaloğlu ise özellikle Rus turizm acentelerinin temsilcileri ile birebir sohbet ederek Kemer hakkında bilgiler veriyor.

Son olarak Dağıstan Cumhuriyeti Turizm ve Halk Sanatları Bakanı Emin Merdanov, Kemer standını ziyaret etti. Başkan Topaloğlu ile sohbet eden Merdanov, kendilerinin de Kemer’i çok sevdiklerini belirterek, Rusların da Kemer’e olan ilgisini bildiklerini, standa olan ilginin de bunun en önemli göstergesi olduğunu söyledi.

Başkan Topaloğlu ise Merdanov’a Kemer’de düzenlenen organizasyonlar hakkında bilgi vererek, hem kendilerini hem de Dağıstan halkını Kemer’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını ifade etti.