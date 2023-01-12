Rusya’nın Ufa kentindeki iki karlı ahşap bir binada yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürürken, ilginç görüntüler ortaya çıktı. Hava sıcaklığının eksi 37 derecede seyrettiği bölgede yürütülen söndürme çalışmalarında binanın dış cephesi tamamen dondu, çatıda ve pencere kenarlarında buz sarkıtları oluştu.

Rusya’nın Ufa kentinde iki katlı bir binada çıkan yangın söndürüldükten sonra dış cephe tamamen buz tuttu.

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