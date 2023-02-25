Samsun’da, Karadeniz Ukraynalılar Derneği tarafından Rusya-Ukrayna savaşının 1. yılında hayatını kaybeden vatandaşlar için yürüyüş ve anma etkinliği yapıldı.

Samsun’da, Karadeniz Ukraynalılar Derneği tarafından Rusya-Ukrayna savaşının 1. yılında hayatını kaybeden vatandaşlar için yürüyüş ve anma etkinliği yapıldı.

Atakum ilçesi Türkiş Kavşağı Adnan Menderes Bulvarı’nda toplanan Karadeniz Ukraynalılar Derneği üyeleri ilk olarak Kahramanmaraş merkezli depremler ile Rusya-Ukrayna savaşında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Akabinde dernek adına bir konuşma yapan Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Liudmyla Shymko, "Rusya’nın 24 Şubat 2022’de Ukrayna’ya savaş açması, son 9 yıldır kendisini Donbass savaşında ’barışçı’ ve ’üçüncü taraf’ olarak gösteren saldırgan Putin rejiminin maskesini düşürdü. Ukrayna’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini işgalini sözde ’bölücü cumhuriyetler’ olarak göstererek tüm dünyaya dezenformasyon ve yalanlar anlatmakta, bir yandan da Ukrayna’da sözde bir ’iç savaş’ olduğuna dünyayı inandırmaya çalışmaktadır. Tam bir yıllık Rus-Ukrayna savaşının ardından Ukrayna halkı, acımasız ve sayısal olarak üstün bir düşman karşısında dünyaya etkileyici bir cesaret, dayanıklılık, yiğitlik, zeka ve birlik örneği sağladı. Bizim Ukrayna’da akrabalarımız var, kardeşlerimiz var. Hala füze uçuyor. Burada deprem oldu. Yaraları birlikte saracağız. Bizim de orada depremde ölen Ukraynalı kişiler de var. Türkiye’de yaşamaktan memnunuz. Halkı çok seviyoruz. Bize sahip çıkıyorlar" dedi.

Konuşmanın ardından dernek üyeleri ellerinde Türk ve Ukrayna bayrakları ile yürüyüş yaparak savaşta hayatını kaybedenleri andı. Yürüyüş Çobanlı İskelesi’nde sona erdi.