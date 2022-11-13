Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ile 7 ülkeden farklı düşünce kuruluşunun işbirliği ve katılımıyla düzenlenen III. Uluslararası Küresel Güvenlik Konferansı, "Rusya-Ukrayna Çatışması ve Sonrası: Yeni Bir Sistemik Türbülansa Mümkün mü" temasıyla gerçekleştirildi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ile 7 ülkeden farklı düşünce kuruluşunun işbirliği ve katılımıyla düzenlenen III. Uluslararası Küresel Güvenlik Konferansı, "Rusya-Ukrayna Çatışması ve Sonrası: Yeni Bir Sistemik Türbülansa Mümkün mü" temasıyla gerçekleştirildi.

Koordinatörlüğünü, HKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Aslan’ın yaptığı çevrimiçi olarak düzenlenen konferans’a onur konuğu olarak katılan Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasl Bodnar, konuya ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi ve savaşın yayılma riskine dikkat çekerek, Rusya’nın yayılmacı politikasının tüm bölgeyi ve dünyayı tehdit ettiğinin altını çizdi. Konferansın açılışında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Rusya-Ukrayna savaşı gelecek için kötü senaryoların konuşulmasına sebep oldu. Muhtemel nükleer savaş projeksiyonları ve ekonomik travmalar tartışılmaya başlandı. Bazı devletler, iklim değişikliğine bağlı doğal afetler yerine, bütçelerini askeri harcamalara daha çok yönlendirmeye başladılar. ‘En kötü senaryoya doğru mu gidiliyor?’ endişesi oluştu. Bu bağlamda, biz akademisyenlerin olumsuz bu yankılanmaların tehlikelerini hatırlatmak ve kamuoyunu doğru aydınlatmak için daha fazlasını yapmamız gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle, bu konferans, risklere daha hazırlıklı olmak adına teori ve pratiğin sinerjisini bütünleştirmek için yapılan önemli bir işlev görecektir. Ortak geleceğimizi geliştirecek şekilde, dünyanın arzu edilen değişim ve ilerlemesine katkıda bulunmamızı dilerim” dedi.

Toplam üç panel halinde gerçekleştirilen konferansta “Ukrayna Savaşının Etkileri: Ekonomi, Güvenlik ve Küresel Yönetişim”, “Mevcut Güvenlik Riskleri” ve “Tehditlere Uyum içinde Uluslararası Mukabele” temaları tartışıldı. Dr. Murat Aslan’ın yönettiği ilk panelde HKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Keser “Çatışmaların Arifesinde Liderlerin Anlatıları: Putin ve Zelensky’nin Karşılaştırmalı Söylemi” sunumunu gerçekleştirdi. Romanya’nın Yeni Strateji Merkezi Onur Üyesi (E) Büyükelçi Gheorghe Magheru ise Karadeniz’deki güvenlik durumunu küresel ve bölgesel kaygılar bağlamında inceledi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Acer’in yönettiği ikinci panelde; Macaristan’ın Andrassy Üniversitesi’nden Prof. Heinrich Kreft, Avrupa’nın Rusya’ya karşı iş birliği ve mücadele tercihleri arasına sıkışan siyasetine açıklık getirdi. Bulgaristan’ın eski Savunma Bakanı Yardımcısı ve Sofya Güvenlik Forumu Başkanı Jordan Bozhilov ise Dünya sisteminde parçalanmışlığa dikkat çekerek yeni düzenin tekrar inşa edilmesi gerektiğini ifade etti. Sırbistan’ın Jeostrateji ve Terörizm Araştırmaları Merkezi Başkanı Vlade Radulovic, yeni tehditlere karşı bölgesel iş birliği çözümlerinin daha etkin olabileceğini vurguladı. HKÜ Öğretim Üyesi Dr. Murat Aslan da modern dönem çatışmalarının eğilimlerini incelerken düşük profilli çatışmalarla topyekûn harp arasında kalan bölgesel ‘süper çatışmaların’ olabileceğine dikkat çekti.

Almanya Şark Enstitüsü Araştırmacısı Benedict Van Den Woldenberg yönetiminde yürütülen üçüncü panelde HKÜ Öğretim Üyeleri akademik çalışmalarını sundu. Doç. Dr. Ercan Seyhan el yapımı patlayıcıların stratejik silahlar haline dönüştüğünü vurgularken, Dr. Pelin Aliyev gıda güvenliğinde yaşanan sorunlara yönelik araştırmasını anlattı. Doç. Dr. Cenker Korhan Demir ve Dr. Burçin Uluğ ise Rusya - Ukrayna Savaşı ile birlikte teorik çalışmaların birbirleriyle nasıl çeliştiğine dikkat çekip büyük güçlerin rekabetine yönelik sunum yaptı.

Konferansın İngilizce dilinde hazırlanacak bildiler kitapçığının önümüzdeki günlerde Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin web sayfasında yayımlanacağı belirtildi