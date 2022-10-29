Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya sevki ile ilgili İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşmasından çekildiklerini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya sevki ile ilgili İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşmasından çekildiklerini açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş sırasında Türkiye’nin girişimleriyle Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya sevkiyatı için imzalanan anlaşmadan Rusya çekildi. Rusya Savunma Bakanlığı İngiliz destekli Kiev rejimi birliklerinin Kırım açıklarında Rusya’nın Karadeniz Filosu’na, insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirildiğini ve bu sırada tahıl taşıyan gemilerin güvenliğini sağlayan Rus savaş gemilerinin hedef haline geldiğini belirterek, "Kiev rejiminin 29 Ekim’de, Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamakla görevli sivil gemilere karşı gerçekleştirilen terör saldırısı göz önüne alındığında, Rusya tarafı, Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin anlaşmalara katılımını askıya almıştır" denildi.

"Londra’ya karşı adımlar atılacak"

İngiliz uzmanların, Kiev rejimi birliklerine eğitim verdikleri ve Kırım açıklarındaki Rusya’nın Karadeniz Filosu’na saldırıda aktif rol aldığını dile getiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere’ye karşı pratik adımlar üzerinde de çalıştıklarını ifade ederek, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus yetkili makamlarıyla birlikte, İngiliz uzmanların 29 Ekim’de Karadeniz’deki terör eyleminin hazırlanmasına katılımı ve Ukrayna ordusunu eğitmesiyle ilgili pratik adımlar üzerinde çalışıyor" dedi.

Moskova’nın, Londra’nın, Kiev rejimi tarafından yürütülen eylemlere doğrudan katılım gösterdiğini ve bu konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu’nda (BMGK) gündeme getireceklerini söyleyen Zaharova, "Rus tarafı, BM Güvenlik Konseyi alanı dahil olmak üzere dünya toplumunun dikkatini Karadeniz ve Baltık Denizi’nde Rusya Federasyonu’na karşı gerçekleştirilen ve İngiltere’nin de dahil olduğu bir dizi terör saldırısına çekmek istiyor" ifadelerini kullandı.