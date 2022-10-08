Rusya Soruşturma Komitesi, Rus topraklarını Kırım Yarımadası’na bağlayan Kırım Köprüsü’ndeki patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi ise patlamanın köprüdeki bir kamyonda meydana geldiğini, daha sonra yakıt taşıyan 7 tankın alev aldığını duyurdu.

Rusya Soruşturma Komitesi, Rus topraklarını Kırım Yarımadası’na bağlayan Kırım Köprüsü’ndeki patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi ise patlamanın köprüdeki bir kamyonda meydana geldiğini, daha sonra yakıt taşıyan 7 tankın alev aldığını duyurdu.

Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım’ı Rusya topraklarına bağlayan stratejik öneme sahip 19 kilometrelik Kırım Köprüsü’nde meydana gelen patlamanın detayları netleşiyor. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi tarafından yapılan açıklamada, patlamanın Kırım Köprüsü’nün karayolu bölümünden geçen bir kamyonun infilak etmesi sonucu meydana geldiği, daha sonra köprünün demiryolu kısmındaki 7 yakıt tankın alev aldığı duyuruldu. Açıklamada, “Bugün saat 06.07’de Kırım Köprüsünün Taman Yarımadası tarafında bulunan karayolu kısmında bir kamyonda meydana gelen patlama sonucu, köprüye bağlı demiryolu hattında 7 yakıt tankı alev aldı" denildi.

Patlamada 3 kişi hayatını kaybetti

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada ise, "Olayda ilk bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Bunlar büyük ihtimalle patlayan kamyonun yanında ilerleyen bir aracın içerisindeki yolculardı. Şuan biri kadın diğeri erkek olan 2 kişinin cansız denizden çıkarıldı. Kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Rusya Soruşturma Komitesi, kamyonun sahibi ve kamyon hakkında bilgilere ulaştı. Aracın rotası ile ilgili belgeler incelenirken, kamyon sahibinin Krasnodar bölgesinin bir sakini olduğu belirlendi" denildi.

Hükümet komisyon kurdu

Kırım Köprüsü’ndeki patlamanın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hükümete komisyon kurulması yönünde talimat verdi. Rus hükümet kabinesinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rusya Başbakan Mihail Mişustin, Kırım Köprüsündeki olayın nedenlerini belirlemek ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için bir hükümet komisyonu oluşturulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı" denildi.

"Soruşturma tamamlanınca onarım çalışmaları başlayacak"

Rusya’nın atadığı Kırım Valisi Sergey Aksyonov ise aldıkları tedbirlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Kırım ile Rusya arasında bağlantı için araçlara yönelik alternatif yollar açıldı" dedi. Köprüdeki yangının söndürüldüğünü aktaran Aksyonov, köprüde onarım çalışmalarının soruşturmanın tamamlanmasının ardından hemen başlayacağını söyledi.

Zaharova’dan Kiev’e tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da patlamanın ardından Ukraynalı yetkililerden gelen açıklamalara tepki gösterdi. Zaharova Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Kiev rejiminin sivil altyapının yıkımına verdiği tepki, onun terörist özünü gösteriyor" dedi.

Öte yandan Rusya Acil Durumlar Bakanlığından patlamanın ardından yapılan ilk açıklamada, patlamanın demiryolundaki yakıt dolu tanklardan birinde çıkan yangından kaynaklandığı belirtilmişti.