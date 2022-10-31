Rusya Savunma Bakanlığı, askıya alınan tahıl anlaşması hakkında yaptığı açıklamada, “Rusya bu anlaşmadan çıkmıyor, uygulanmasını askıya alıyor" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, askıya alınan tahıl anlaşması hakkında yaptığı açıklamada, “Rusya bu anlaşmadan çıkmıyor, uygulanmasını askıya alıyor" dedi.

Rusya, 29 Ekim’de askıya aldığı tahıl anlaşması hakkında yeni bir açıklama yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, anlaşma doğrultusunda Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya sevk edilmesi için Karadeniz’de oluşturulan güvenlik koridorunda gemi trafiğinin durdurulduğu bildirildi. Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik saldırılar gerçekleştirdiğinin altı çizilen açıklamada, "Ukrayna’nın 29 Ekim’de Sivastopol kentinde savaş gemilerine ve sivil gemilere yönelik gerçekleştirdiği terör eyleminin etrafındaki durum netleşene kadar, Karadeniz Girişimi tarafından tanımlanan güvenlik koridoru boyunca trafik askıya alındı. Karadeniz Girişimi kapsamındaki anlaşmanın ana katılımcısı olarak Rusya bu anlaşmadan çıkmıyor, uygulanmasını askıya alıyor" denildi.

Açıklamada, tahıl anlaşmasında Rusya’nın tavrıyla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e de rapor sunulduğu ifade edilerek, güvenlik koridoru ve insani yardım koridorlarından Rusya’ya saldırıların sürdürülmemesi için BM’den destek istendiği belirtildi.