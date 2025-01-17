Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Ağustos ayında sürpriz saldırı başlatarak bazı noktalarını ele geçirdiği Kursk bölgesinin yüzde 63’ünün yeniden kontrol sağlandığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusuyla Rusya’nın Kursk bölgesinde devam eden çatışmalara dair son durum paylaşıldı. Açıklamada, Rus birliklerinin her yönden saldırısının devam ettiği, Ukrayna’nın takviyelere rağmen önemli kayıplar verdiği ve işgal ettiği bölgelerden geri çekildiği ifade edildi. Açıklamada, "Düşman tarafından Kursk bölgesinde işgal edilen bin 268 kilometrekarelik alanın, yüzde 63.2’si (801 kilometrekare) kurtarıldı. Kuzey Askeri Grubu birlikleri Ocak ayının ilk iki haftasındaki operasyonları sırasında 4 yerleşim birimini (İskenderiye, Leonidovo, Russkoye Porechnoye ve Kruglenkoye) kurtardı" denildi. Ukrayna ordusunun Ocak ayında Kursk yönünde 5 binden fazla askerini ve 570’i aşkın askeri teçhizatını kaybettiği aktarıldı.

"Ukrayna Kursk’ta 52 bin 450 askerini kaybetti"

Ukrayna’nın ayrıca saldırılarını başlattığı 6 Ağustos’tan bu yana Kursk’taki çatışmalar sırasında 52 bin 450’den fazla askerini, 304 tank, 231 piyade savaş aracı, 173 zırhlı personel taşıyıcı ve bin 562 zırhlı savaş aracını kaybettiği kaydedildi.

Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta sınırı geçerek Rusya’nın Kursk bölgesine sürpriz saldırıları başlatmıştı.