Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’da savaşan Rus askeri birliklerinin komutanlarını ziyaret ederek bilgi aldı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’da savaşan Rus askeri birliklerinin komutanlarını ziyaret ederek bilgi aldı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’un Ukrayna’daki birlikleri komuta etmek üzere görevlendirilmesinin ardından birlik komutanlarını ziyaret etti. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Şoygu’nun Ukrayna’daki özel askeri operasyona dahil olan Vostok Grubu’na ilişkin bilgilendirildiği belirtildi. Bakan Şoygu, birliklerin gidişatı ve gerekli duyulan teçhizat hakkında Komutan Rustam Muradov’tan bilgi aldı.

Madalya takdim etti

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, askeri operasyon kapsamında görevlerini cesurca yerine getiren personellere de teşekkür etti. Personellere özverili çalışmalarından dolayı madalya takdim eden Şoygu, "Zafer Bayramı’na bir adım daha yaklaşmak için onurlu bir şekilde görevinizi yerine getiriyor, topraklarınızı koruyor ve yardıma ihtiyacı olanlara el uzatıyorsunuz" dedi.

Vostok Grup komutanlarının Rusya’da mı yoksa Ukrayna topraklarında mı olduğu açıklanmadı.