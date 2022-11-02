Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, askeri kademe yöneticileriyle yaptığı toplantıda kısmi seferberlik kararıyla orduya alınan 87 bin kişinin Ukrayna’daki özel harekat bölgesine gönderildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, askeri kademe yöneticileriyle yaptığı toplantıda kısmi seferberlik kararıyla orduya alınan 87 bin kişinin Ukrayna’daki özel harekat bölgesine gönderildiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kısmi seferberlik kararnamesi ile 300 bin Rus yedek asker orduya alındı. Bazı askerlerin eğitimleri hala devam ederken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu eğitimleri tamamlanan 87 bin askerin Ukrayna’daki özel harekat bölgesine gönderildiğini açıkladı. Askere alınan her yedek askere ödenek çıkarıldığını belirten Şoygu, "29 Ekim’de kısmi seferberlik süreci tamamlanırken, şubelerdeki tüm eksiklikler giderildi. Seferberlik yoluyla askere çağrılanlara yaşadıkları yerler göz önüne alınarak en az 195 bin ruble (59 bin TL) maddi destek sağlandı" dedi.

Yedek askerlerin eğitimlerine devam edildiğini ve 87 bin askerin hazır hale getirilerek Ukrayna’daki özel harekat bölgesine gönderildiğini belirten Şoygu, "Kısmi seferberlik kararıyla askere çağrılan 300 bin kişiden 87 bin kişi, ek eğitim ve askeri koordinasyon faaliyetlerinden sonra silahlı faaliyet bölgelerine gönderildi. Kısmi seferberliğe katılanlarla çalışmaları özel askeri harekat bölgesinde muharebe deneyimi kazanan yaklaşık 3 bin eğitmen yürüttü. Oluşturulan birliklerin poligonlardaki askeri koordinasyon çalışmaları sona eriyor. Ana çabalar, sahra eğitimine, haberleşme, navigasyon ve keşif araçlarını kullanma becerilerine yoğunlaştırıldı" dedi.

Ukrayna’daki askeri operasyonlar sırasında yabancı paralı askerlerin de etkisiz hale getirildiğini belirten Şoygu, "Son 2 haftada gerçekleştirilen özel askeri operasyon sırasında 190’dan fazla yabancı paralı asker, 74 tank, 235 muhtelif zırhlı araç ve 2 HIMARS rampası ve 268 ağır silah yüklü araç imha edildi. Yüksek hassasiyetli silahlarla yapılan atışlarla askeri altyapı tesislerinin yanı sıra Ukrayna’nın askeri potansiyelinin azaltılmasına etki eden tesisleri etkili biçimde imha etmeyi sürdürüyoruz. Bununla birlikte Ukrayna vatandaşlarının hayatını kaybetmelerinin önlenmesi için kapsamlı önlemler alınıyor" şeklinde konuştu.