Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’nın karşı saldırı başlattığı haziran ayından bu yana 90 binden fazla askerinin öldüğünü ve yaralandığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çin’de 10. Pekin Xiangshan Forumu’na katıldı. Forumda yaptığı konuşmada Ukrayna’daki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şoygu, "4 Haziran’da Batı tarafından desteklenen Ukrayna karşı saldırısının başlangıcından bu yana Kiev’in 90 binden fazla askeri öldü ve yaralandı. Ukrayna, yaklaşık 600 tank ve bin 900 zırhlı aracını kaybetti. Aynı zamanda savaş alanında taktik açıdan önemli hiçbir başarı elde edemedi" dedi.

Rus ordusunun özel askeri operasyon bölgesindeki görevini düzenli ve kararlı bir şekilde yerine getirmeye devam edeceğini belirten Şoygu, Batı’nın Ukrayna’daki çatışmayı Asya-Pasifik bölgesine yaymak istediğini söyledi. NATO’nun bölgedeki silahlanma yarışını teşvik ettiğini, askeri varlığını, askeri tatbikatlarının sayısını ve ölçeğini artırdığını ifade eden Şoygu, ABD’nin füze fırlatma konusunda Rusya ve Çin’e karşı Tokyo ve Seul ile bilgi alışverişi yapmayı planladığını kaydetti. Şoygu, ayrıca ABD’yi iklim değişikliğini ve doğal afetleri "insani müdahaleler" için gerekçe olarak kullanmaya çalışmakla suçladı.

Ukrayna, haziran ayında topraklarındaki Rus ordusuna karşı geniş çaplı saldırı başlatmış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 3 ay sonra Ukrayna’nın saldırılarının başarısız olduğunu açıklamıştı.